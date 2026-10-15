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Con lo skateboard a 150 km orari, il record da brividi - Video

Lo spagnolo Poncelet vola nel Guinness World Records

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15 ottobre 2026 | 15.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A 150 km orari con lo skateboard. Diego Poncelet è lo skateboarder più veloce della storia. L'atleta Red Bull, spagnolo, 27 anni, due volte campione del mondo di downhill skateboarding, ha raggiunto i 151,83 km/h (94,34 mph) sulla Route du Port di Les Éboulements, in Québec. In Canada ha stabilito un primato che entra nel Guinness World Records per la velocità più alta mai raggiunta su uno skateboard in posizione eretta. La discesa, su un tratto di strada chiuso al traffico, è stata certificata da un giudice ufficiale il 22 settembre 2026. Già nel primo giorno di prove Poncelet aveva superato i 146,73 km/h di Pete Connolly, primato imbattuto dal 2017 e stabilito sulla stessa collina, toccando i 146,88 km/h.

Le condizioni di vento lo hanno però costretto ad attendere cinque giorni la finestra giusta: con una coda di vento di 10-14 km/h da nord-est è tornato in strada e ha portato il limite oltre i 150 km/h. Il risultato arriva al termine di anni di preparazione tra aerodinamica, condizione fisica, sviluppo dell'attrezzatura e meteorologia. "A 146,88 km/h non ero ancora soddisfatto. Solo quando ho toccato i 151 km/h ho provato una gioia totale", racconta Poncelet.

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