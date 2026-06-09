La 33enne sciatrice bergamasca ha presentato una tesi sulle Olimpiadi
"Finalmente Dottoressa… so’ soddisfazioni!". Sofia Goggia condivide con un post tutta la sua gioia per essersi laureata. La 33enne sciatrice bergamasca ha scelto la facoltà di Scienze politiche della Luiss e ha presentato una tesi sulle Olimpiadi dal titolo 'Propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi dall'Antica Grecia a Milano Cortina 2026".
Come si vede dai social, alla proclamazione era presente anche Giovanni Malagò.