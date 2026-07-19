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Mondiali, oggi la finale Spagna-Argentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Le Furie Rosse sfidano l'Albiceleste nell'ultimo atto della rassegna iridata

Lionel Messi e Lamine Yamal - Ipa/Fotogramma
Lionel Messi e Lamine Yamal - Ipa/Fotogramma
19 luglio 2026 | 07.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È il giorno della finale dei Mondiali 2026. Oggi, domenica 19 luglio, la Spagna sfida l'Argentina - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nell'ultimo atto della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La Nazionale di De La Fuente arriva al match dopo aver battuto la Francia con un netto 2-0 in semifinale con il rigore trasformato da Oyarzabal e il gol di Pedro Porro, mentre l'Albiceleste di Scaloni e Messi, campione in carica grazie al successo di quattro anni fa in Qatar, ha superato l'Inghilterra in rimonta per 2-1 con le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, a ribaltare l'iniziale vantaggio di Gordon.

Spagna-Argentina, orario e probabili formazioni

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina è in programma oggi, domenica 19 luglio, allo stadio MetLife di New York. L'inizio della sfida è fissato per le 21 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Spagna (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. All. De la Fuente.

Argentina (4-1-3-2): E. Martinez; Molina, L. Martinez, Romero, Tagliafico; Paredes; Simeone, Fernandez, MacAllister; Alvarez, Messi. All. Scaloni.

Spagna-Argentina, dove vederla in tv (in chiaro)

La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna sarà trasmessa in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai 1 e su Dazn. Il match sarà visibile in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.

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