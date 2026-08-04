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Spalletti: "L'arrivo di Kolo Muani è motivo di vanto, soddisfatto di Alajbegovic"

Il tecnico bianconero parla di mercato alla vigilia dell'amichevole con il Chelsea ad Hong Kong

Luciano Spalletti - Ipa
Luciano Spalletti - Ipa
04 agosto 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
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"L'arrivo di Kolo Muani e Alajbegovic? E' chiaro che avere calciatori che vengono con entusiasmo nuovo, è sempre un vantaggio per la squadra. Poi questi qui li conosciamo anche perché li avevamo seguiti. Ne sono arrivati anche precedentemente altri due che ci hanno reso sicuramente una squadra più forte sulla carta. Poi naturalmente c'è da cominciare a lavorare, da integrarli con gli equilibri della squadra. Però, io sono soddisfatto dell'impegno della società e sono soddisfatto di aver raggiunto dei calciatori di questo livello qui, perché uno è un po' giovane, ma è un giovane di prospettiva importante. E questo era un vecchio pallino del direttore Massara, è stata sicuramente un'idea del direttore perché l'aveva già seguito l'anno scorso. Randal invece tutti all'interno dello spogliatoio della Juventus avevamo parlato di un ragazzo speciale da un punto di vista proprio di amicizia, di relazione e poi come calciatore lui lo conosciamo tutti, perché era riuscito a piacere anche a club importantissimi tipo il Paris Saint-Germain, tipo il Tottenham, averlo portato a casa è a che motivo di vanto". Lo ha detto il tecnico della Juventus Luciano Spalletti alla vigilia dell'amichevole con il Chelsea ad Hong Kong, parlando dei nuovi arrivati dal mercato.

"Yildiz? Siamo molto contenti di Kenan, valuteremo domani durante la partita. Però cerchiamo di farlo essere a disposizione caso mai per qualche minuto, valuteremo anche dopo l'allenamento di oggi. Però quello che è il suo recupero è come ce l'aspettavamo e quindi siamo soddisfatti della parte medica ha fatto sicuramente un buon lavoro".

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