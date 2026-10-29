circle x black
Cerca nel sito
 

Juventus, Spalletti a rischio esonero? I tifosi sognano Conte: i nomi per la panchina

L'allenatore bianconero è sul banco degli imputati dopo la sconfitta contro il Genoa

Luciano Spalletti e Antonio Conte - Ipa/Fotogramma
Luciano Spalletti e Antonio Conte - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
29 ottobre 2026 | 12.07
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Luciano Spalletti rischia l'esonero? La sconfitta della Juventus sul campo del Genoa, che si è imposto per 2-0 nella nona giornata di Serie A, ha rilanciato le ombre sulla panchina bianconera, con i tifosi che chiedono un cambio in panchina e non smettono di sognare Antonio Conte.

"Spalletti out", è il messaggio più rilanciato su X dai tifosi bianconeri, che dopo la partita del Ferraris si sono scagliati contro il tecnico toscano: "Chiunque arrivi non può fare peggio di lui", "è evidente, Spalletti non è più seguito dal gruppo e non ha in mano lo spogliatoio", è l'analisi di un utente. "Cosa deve accadere ancora per un cambio di allenatore?", ha chiesto retoricamente un altro tifoso, condividendo un pensiero largamente diffuso.

Tutti i nomi per la panchina della Juve

Il nome che accenderebbe l'entusiasmo dei tifosi è quello di Antonio Conte. Il tecnico leccese è libero dopo l'addio al Napoli ed è stato accostato anche alla panchina del Manchester United, che però ha confermato Carrick nonostante un avvio di stagione da incubo. È stato lo stesso Conte, nei giorni scorsi, a far sapere di non essere in trattativa con alcun club per un suo imminente ritorno in panchina: "Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non ci sono trattative in fase avanzata. Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò tutto il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una decisione ponderata, che prenderò quando riterrò che ci siano le condizioni giuste", aveva scritto sul proprio profilo Instagram.

Tra i nomi per la panchina della Juventus c'è anche una vecchia conoscenza come Didier Deschamps, che ha lasciato il proprio incarico da commissario tecnico della Francia dopo il Mondiale 2026. Oltre all'allenatore transalpino in lizza ci sono anche Stefano Pioli e Vincenzo Montella, soprattutto se la dirigenza decidesse per un traghettatore in attesa di rilanciare il progetto il prossimo giugno, magari tentando l'assalto proprio a Conte.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Mps, sindaca di Siena: "Tutelare integrità. Opas Intesa Sp? Giudizio prematuro" - Video
Mps, mission impossible di Lovaglio: Siena si prepara all'assemblea. Videonews dal nostro inviato
Meloni e lo scontro con la giornalista: "Credo nello Stato di diritto, lei?" - Video
Milano, Youssef Siher esce dal carcere di San Vittore - Video
Boenzi (Unasca): "Progetto per modificare formazione autoscuole ed esame patente" - Video
Gioielliere di Treviso sui social: "Rapine? Pronto a sparare", carabinieri gli sequestrano un arsenale - Video
Salvini precetta lo sciopero del 30 ottobre, l'ordinanza - Video
Imprese di trasporto, arrivano le agevolazioni fiscali dopo acquisto di gasolio - Video
Incappucciati vandalizzano mostra di Laika a Roma, la street artist: "Aggressione squadrista" - Video
"Vogliamo un cambiamento", a Milano giovani in fila al consolato spagnolo per votare - Video
News to go
Attacco hacker nelle caselle mail della Camera, anche della premier Meloni
News to go
Caro carburanti colpisce anche trasporto sanitario


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza