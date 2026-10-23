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Antonio Conte smentisce un suo immediato ritorno in panchina: "Non ci sono trattative in fase avanzata"

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Dopo la parentesi vincente in azzurro, il tecnico chiarisce la propria posizione sul futuro: "Deciderò quando ci saranno le condizioni giuste".

Antonio Conte - Ipa/Fotogramma
Antonio Conte - Ipa/Fotogramma
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23 ottobre 2026 | 14.22
Alberto Tomasi
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"Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non ci sono trattative in fase avanzata. Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò tutto il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una decisione ponderata, che prenderò quando riterrò che ci siano le condizioni giuste". Antonio Conte rompe il silenzio e smentisce le voci circolate nei giorni scorsi di un suo immediato ritorno in panchina, con Juventus e Manchester United in prima fila per affidargli la guida tecnica delle proprie squadre.

"Ho letto le notizie relative a presunte richieste economiche e alla volontà di ottenere il pieno controllo, che avrei già avanzato ai club menzionati, così come le riserve su quello che è stato definito il mio 'carattere forte'. Si tratta di ricostruzioni infondate, perché al momento non esistono elementi concreti su cui basare valutazioni di questo tipo -sottolinea il tecnico salentino in un comunicato pubblicato sui suoi canali ufficiali-. Qualora dovesse presentarsi un'opportunità concreta, quello sarà il momento di avviare un confronto con il club interessato e valutare insieme i termini di un eventuale accordo, tenendo nella dovuta considerazione le esigenze di entrambe le parti, oltre alle caratteristiche e all'approccio che contraddistinguono il mio lavoro da allenatore. Fino ad allora, qualsiasi supposizione sulle mie richieste e sul mio futuro professionale resta pura speculazione e non può essere considerata un fatto accertato".

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