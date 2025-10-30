Luciano Spalletti diventa il nuovo allenatore della Juventus e va subito a segno. La società torinese ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico e ha diffuso sui social e su YouTube un video che documenta la prima giornata bianconera dell'allenatore. Alla Continassa, Spalletti entra a contatto con i giocatori. Il video indugia in particolare sull'incontro con il portiere Mattia Perin, uno dei senatori dello spogliatoio che in poco più di un anno ha visto passare 3 allenatori: Thiago Motta, Igor Tudor e, appunto, Spalletti.

Il primo giorno di mister Spalletti in ⚪️⚫️👇🏻 pic.twitter.com/7EPHamAvqv — JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2025

"Mi fai fare una giratina su questa giacchetta?", esordisce Spalletti 'apprezzando' l'abbigliamento dell'estremo difensore. "Tutto bene?", chiede Perin. "Dipenderà da voi", la risposta perentoria di Spalletti. Perin è costretto sulla difensiva: "Noi siamo a disposizione. Molto a disposizione", dice il portiere parlando a nome della squadra che finora ha offerto un rendimento deludente. "E' già qualcosa", chiosa Spalletti, con una 'performance' che riscuote piena approvazione dei tifosi bianconeri.