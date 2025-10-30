circle x black
Spalletti, primo giorno di Juve e l'incontro con Perin è virale - Video

Il nuovo allenatore si presenta alla Continassa, primi contatti con i giocatori

30 ottobre 2025 | 21.25
Redazione Adnkronos
Luciano Spalletti diventa il nuovo allenatore della Juventus e va subito a segno. La società torinese ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico e ha diffuso sui social e su YouTube un video che documenta la prima giornata bianconera dell'allenatore. Alla Continassa, Spalletti entra a contatto con i giocatori. Il video indugia in particolare sull'incontro con il portiere Mattia Perin, uno dei senatori dello spogliatoio che in poco più di un anno ha visto passare 3 allenatori: Thiago Motta, Igor Tudor e, appunto, Spalletti.

"Mi fai fare una giratina su questa giacchetta?", esordisce Spalletti 'apprezzando' l'abbigliamento dell'estremo difensore. "Tutto bene?", chiede Perin. "Dipenderà da voi", la risposta perentoria di Spalletti. Perin è costretto sulla difensiva: "Noi siamo a disposizione. Molto a disposizione", dice il portiere parlando a nome della squadra che finora ha offerto un rendimento deludente. "E' già qualcosa", chiosa Spalletti, con una 'performance' che riscuote piena approvazione dei tifosi bianconeri.

