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Sport: Abodi, '60 anni di crescita, innovazione e valori del taekwondo'

03 giugno 2026 | 16.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questa Federazione ci sorprende ogni anno per la capacità di migliorare, di crescere e di dare sempre quell'elemento in più che rende un evento, che comincia avere una sua storia, sempre attuale. Siamo giunti ai 60 anni di Federazione e alla V edizione del Grand Prix, ma tanti contenuti che vanno al di là dell'eccellenza che questo Gran Prix riuscirà a esprimere. Il taekwondo nasce dalle giovanissime generazioni. E questo non è soltanto il presupposto perché possa nascere qualche altro mito dell'Aquila, ma perché il talento, con la sua filosofia di vita dedicata alla mente e al corpo e allo spirito, diventi un viatico per una qualità della vita migliore e quindi quel fattore educativo, oltre che sociale e di promozione del benessere psicofisico del quale parla la Costituzione all'Articolo 33". Così il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento di Grado G-6 promosso da World Taekwondo (Wt) e organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo (Fita), in svolgimento dal 4 al 7 giugno 2026 al Foro Italico di Roma.

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