Il progetto premiato a Venezia con il successo nel Grand Prix For Good e con due ori nelle categorie “Eventi delle pubbliche istituzioni” e “Public Affairs e Advocacy”. Mezzaroma e Nepi Molineris: “Un progetto che premia il lavoro di una squadra unita".

Il primo Grand Prix for Good della storia del BEA Italia (Best Event Awards) e due ori nelle categorie “Eventi delle Pubbliche Istituzioni” e “Public Affairs e Advocacy”. Un successo per la critica che ha assegnato a Sport e Salute i massimi riconoscimenti possibili al BEA Italia con “L’isola che c’è: Immagina dove può arrivare un sogno – America’s Cup 2027”, il progetto che ha trasformato una regata preliminare della Coppa America in una straordinaria occasione di inclusione e valore sociale. Una affermazione che porta a tre i riconoscimenti conquistati, il massimo consentito dal regolamento, che permette a ogni progetto di ottenere non più di due metalli nelle categorie in concorso. Un risultato esaltato anche dai 60 giurati del BEA Italia, tra i più importanti direttori marketing di grandi brand nazionali e internazionali, che hanno riconosciuto la forza creativa, comunicativa e sociale del progetto.

“Mi complimento con Sport e Salute per questo importante riconoscimento, che premia un grande lavoro di squadra e una visione capace di trasformare lo sport in uno strumento di inclusione, coesione e crescita sociale. Con “L’isola che c’è” abbiamo dimostrato che l’America’s Cup può essere molto più di una meravigliosa competizione sportiva internazionale ideata nel 1851: il pontone realizzato a Napoli, le iniziative a Nisida e Caivano, il coinvolgimento dei campioni olimpici e dei ragazzi delle periferie raccontano come un grande evento possa creare opportunità concrete e avvicinare lo sport a tutti. Il Governo presieduto da Giorgia Meloni, insieme ai partner istituzionali, sta lavorando affinché l’America’s Cup 2027 sia un’occasione straordinaria per Napoli e l’Italia intera, capace di lasciare un’eredità duratura. Vogliamo che questo sogno si trasformi in valore per i territori e in nuove opportunità per le persone. Perché lo sport è davvero di tutti quando nessuno resta indietro, perché il vero successo di un grande evento non si misura soltanto da dove arrivi, ma dall’orizzonte che riesce a scrutare per raggiungere nuovi obiettivi, a partire da quante persone riesce a coinvolgere e motivare, e da quanto lontano riesca a far arrivare i loro sogni”, le parole di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

“Questo è il riconoscimento a un progetto incredibile, che premia anche il lavoro di tutta la Società e delle persone che ogni giorno contribuiscono a realizzarlo. Di fronte a tante agenzie creative, abbiamo scelto di mettere in campo le competenze e le energie interne di Sport e Salute, dando forma a un progetto che ha saputo conquistare la giuria del BEA. È la conferma che la visione che stiamo portando avanti può competere ai massimi livelli anche sul terreno della creatività e della comunicazione”, hanno dichiarato Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, che hanno poi aggiunto. “La nostra visione è chiara: lo sport ha una forza straordinaria, unisce, crea relazioni, abbatte le distanze e diventa un ponte tra persone, esperienze e territori. È una visione che parte dal Governo e che condividiamo con America’s Cup, il Comune di Napoli e la Federazione Italiana Vela, con i quali lavoriamo come un’unica squadra, mettendo a sistema energie e competenze per un obiettivo comune. A Venezia erano presenti Caterina Banti, due volte campionessa olimpica e Salvatore Iazzetta, giovane laureando del Centro Sportivo ‘Pino Daniele’ di Caivano. Due facce della stessa medaglia, a testimoniare concretamente questo valore. E nel segno del claim del nostro video, “Immagina”, vogliamo già guardare al 2027 e a tutto quello che potremo realizzare a Napoli. Ringraziamo tutta la giuria per questi riconoscimenti, che ci rendono orgogliosi e ci spingono a fare ancora meglio”.

A presentare il progetto e a ritirare il premio, a Venezia, sono stati appunto la velista Caterina Banti (oro a Tokyo 2020 e a Parigi 2024, sempre in tandem con Ruggero Tita), consigliera federale FIV e Ambassador di Sport e Salute, e Salvatore Iazzetta, del Centro Sportivo “Pino Daniele” di Caivano. Due storie diverse, unite dalla stessa passione e dalla capacità dello sport di abbattere barriere e aprire nuove opportunità. Con loro il Direttore Sport Commmunity di Sport e Salute, Giuseppe De Mita e America’s Cup Partnership rappresentata da Viviana Pellegrini, responsabile delle relazioni istituzionali e Richard Moore, capo della comunicazione e direttore marketing di ACE.

“Un plauso a Sport e Salute per questo importante riconoscimento che impreziosisce, ancora di più, il lavoro congiunto intrapreso. L'Americas Cup in programma l'anno prossimo a Napoli rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo per la nostra Città e per tutta l'Italia. La collaborazione istituzionale con Governo, Sport e Salute, la Regione e Ace è il punto di forza di questo evento dal valore internazionale: l'obiettivo comune è dimostrare le capacità del fare insieme e produrre una ricaduta economico-occupazionale sul territorio”, ha dichiarato Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli.

“Questo riconoscimento è prima di tutto di Napoli e di tutte le istituzioni che hanno lavorato con noi. Insieme ci eravamo dati un obiettivo preciso, portare la città dentro l'America's Cup, e ‘L'Isola che c'è’ lo ha fatto: ha avvicinato al mare e alla vela ragazzi, famiglie e quartieri che fino a ieri guardavano il Golfo da lontano. Alle regate preliminari di settembre abbiamo visto oltre 300 mila persone sul lungomare. È da lì che ripartiamo verso luglio 2027, con l'idea che quello che costruiamo insieme alla città resti anche dopo l'ultima regata”, ha spiegato Marzio Perrelli, CEO di America’s Cup Partnership.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento e rivolgiamo un grande plauso a Sport e Salute per il progetto realizzato. Continueremo a lavorare insieme per portare la vela sempre più vicina ai giovani e nelle periferie, facendo dello sport uno strumento di inclusione e nuove opportunità”, le parole di Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela. “Questo premio riconosce la visione di Sport e Salute: usare un grande evento sportivo come acceleratore di trasformazione urbana e sociale, e come ponte tra sport di vertice e quello di base. A Napoli già la regata preliminare dell'America's Cup ha portato la vela dove di solito non arriva. La vela può essere uno sport per tutti, e il 2027 è l'occasione per dimostrarlo. Lo sport funziona se non lascia indietro nessuno”, la soddisfazione di Caterina Banti.

“Dedico questo premio a tutte le ragazze e i ragazzi di Caivano, perché sono anche loro i veri protagonisti di questa storia. È un riconoscimento che appartiene a un'intera comunità, a chi ogni giorno trova nello sport un'occasione per crescere, mettersi alla prova e guardare al futuro con fiducia. Il sogno è che il modello Caivano possa diventare un esempio da replicare in tutta Italia”, le parole di Salvatore Iazzetta, Shift leader presso il Centro Sportivo ‘Pino Daniele’ di Caivano.

L’isola che c’è: immaginare dove può arrivare un sogno

Legato alla regata preliminare di Napoli dello scorso settembre, il progetto nasce da un’idea chiara: raccontare l’America’s Cup, un progetto fortemente voluto dal Governo, non soltanto come una competizione velica, ma come un’occasione per trasformare i territori e la vita delle persone. Il pontone galleggiante realizzato da Sport e Salute per la regata è diventato il simbolo concreto di questa visione: un’isola che prima non c’era e che, grazie allo sport, ha preso forma nel mare di Napoli. Un luogo capace di avvicinare la città al mare, accorciare le distanze e creare nuove opportunità.

Il video è il più grande teaser di un evento sportivo: un racconto emozionale e cinematografico che attraversa il mare, la città e le periferie, anticipando ciò che potrà accadere nel 2027. La voce italiana di Leonardo DiCaprio, quella del celebre doppiatore Francesco Pezzulli, contribuisce a costruire un racconto di grande intensità, capace di restituire tutta la forza di un sogno collettivo.

Dalla Coppa America alle periferie: lo sport che crea opportunità

Nel video trovano spazio le immagini del pontone, ma soprattutto le persone e le storie che hanno vissuto il progetto: le attività sociali all’IPM di Nisida, l’arrivo della Coppa America a Caivano, Sport Illumina e le iniziative BeActive. Protagonisti anche sette medagliati olimpici, che hanno regatato insieme ai ragazzi delle periferie, offrendo a giovani provenienti da contesti diversi l’opportunità di vivere da protagonisti un evento internazionale, incontrare grandi campioni e scoprire nuove possibilità attraverso lo sport.

È questa la forza del progetto: generare, attraverso l’America’s Cup, un valore che va oltre la competizione, coinvolgendo comunità, scuole e territori. Una visione che si inserisce nella missione di Sport e Salute: rendere lo sport sempre più accessibile, capace di illuminare i territori, creare occasioni di crescita e contribuire a costruire una società più inclusiva.

Lo sguardo al 2027

Il racconto si chiude con il successo di Luna Rossa e con immagini che restituiscono la grandezza del mare e l'orizzonte infinito. Ma il messaggio finale guarda già al futuro. Se una regata preliminare è stata capace di generare tutto questo, quali opportunità potranno nascere nel 2027, quando Napoli sarà al centro del mondo della vela? È la domanda che accompagna il progetto e che ne rappresenta il significato più profondo: non soltanto raccontare ciò che è stato realizzato, ma invitare tutti a immaginare ciò che ancora può accadere.

Perché l’America’s Cup può essere molto più di un grande evento sportivo. Può diventare un’occasione per trasformare i territori, avvicinare le persone e costruire nuove opportunità attraverso lo sport. Il Grand Prix for Good riconosce proprio questa capacità: trasformare un evento in un motore di cambiamento positivo, in cui creatività e comunicazione diventano strumenti per generare valore sociale. Con “L’isola che c’è”, Sport e Salute, con la partecipazione di America’s Cup e degli altri soggetti istituzionali e sportivi, ha raccontato ciò che è stato possibile realizzare attraverso una regata preliminare e ha lanciato una sfida: immaginare quello che potrà accadere nel 2027. Immaginare dove possa arrivare un sogno.