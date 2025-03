Sport, Schiavolin (Snaitech). ‘L’app ChangeTheGame contro gli abusi rispecchia i nostri valori’

“Snaitech e Fondazione Snaitech hanno abbracciato il progetto ChangeTheGame perché fa parte del rispetto dei valori in cui crediamo. Per noi lo sport è fatto di valori come inclusione, sacrificio e spirito di squadra, ogni tipo di abuso è da condannare”. Così Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech e vicepresidente di Fondazione Snaitech, durante l’evento di presentazione dell’App ChangeTheGame, la prima applicazione in Italia pensata per la prevenzione di ogni forma di abuso e violenza nello sport.