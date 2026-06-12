circle x black
Cerca nel sito
 

Stati Uniti-Paraguay: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Debutto ai Mondiali per la Nazionale americana

Christian Pulisic - Ipa/Fotogramma
Christian Pulisic - Ipa/Fotogramma
12 giugno 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli Stati Uniti debuttano ai Mondiali 2026. La Nazionale americana sfida nella notte italiana tra oggi, venerdì 12 giugno, e domani, sabato 13, il Paraguay - in diretta tv e streaming - nella prima giornata del gruppo D, completato da Turchia e Australia. La squadra del ct Pochettino scenderà in campo davanti al pubblico di casa a Los Angeles.

CTA

Stati Uniti-Paraguay, orario e probabili formazioni

La sfida tra Stati Uniti e Paraguay è in programma sabato 13 giugno alle 3 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Stati Uniti (3-4-2-1): Freese; McKenzie, Richards, Ream; Dest, Adams, McKennie, A. Robinson; Tillman, Pulisic, Balogun. Ct. Pochettino.

Paraguay (4-2-3-1): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Cubas, Bobadilla; D. Gomez, Mauricio, Almiron; Sanabria. Ct. Alfaro

Stati Uniti-Paraguay, dove vederla in tv

Stati Uniti-Paraguay sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
stati uniti stati uniti paraguay stati uniti paraguay dove vederla tv stati uniti paraguay orario stati uniti paraguay oggi
Vedi anche
Medvedev mette nel tritacarte Merz, Von Der Leyen e Starmer: "Nessuno ci ferma" - Video
News to go
Scuola in Campania, tavolo regionale: le priorità
Irama e Giorgia insieme a San Siro, il duetto su 'Buio' - Video
Pier Silvio Berlusconi: "L'incidente? Qualcuno ha trasformato una tragedia in miracolo..." - Video
"Ho indossato ginocchiere? Non avete rispetto e non accettate premier donna", la risposta di Meloni al M5S Silvestri
Eurogruppo a Lussemburgo, il nodo della crisi energetica - Videonews dal nostro inviato
Maxi incendio al Tuscolano, evacuate case vicine a serbatoio Gpl interrato - Video
News to go
Carta della cultura giovani e Carta del merito, ultimi giorni per richiederle
Mondiali 2026, Ronaldo a Bocelli: "Sono geloso di te e Sinner" - Video
News to go
Salta riforma su medici di famiglia, stop divide politica e sanità
Fiorella Mannoia: "Per me schierarmi è una necessità" - Video
News to go
Bonus acqua in condominio, come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza