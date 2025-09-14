Sorpresa in Coppa Davis 2025. Nella notte gli Stati Uniti di Taylor Fritz, numero cinque del mondo, sono stati eliminati dalla Repubblica Ceca e non parteciperanno alle Final Eight di Bologna, in programma dal 18 al 23 novembre, appuntamento a cui l'Italia di Jannik Sinner, già qualificata, arriverà da campione in carica. Sfida ricca di colpi di scena e inaspettate rimonte quella tra americani e cechi, iniziata con il successo di Jiri Lehecka, che ha raggiunto i quarti di finale negli ultimi Us Open prima di essere eliminato da Alcaraz, su Frances Tiafoe, 29esimo del ranking Atp.

Lo svantaggio iniziale americano è stato colmato prima da Fritz, che ha battuto Jakub Mensik, numero 17 del mondo, nel secondo singolare e dalla coppia Krajicek-Ram, che nel doppio ha superato Machac e Mensik. Sul 2-1 per gli Stati Uniti però è partita la rimonta ceca: Lehecka ha battuto, a sorpresa, anche Fritz, mai incisivo al servizio e sottotono nell'imporre il suo gioco, e Mensik si è riscattato superando con facilità Tiafoe.

La Repubblica Ceca si unisce così a Italia, Argentina, Austria, Germania e Francia, le squadre già qualificate per la fase finale della Coppa Davis 2025.