'Stradembrecciade Gravel' è un evento ciclistico dedicato agli appassionati del gravel, sia inteso come viaggio per spiriti liberi, in stile bikepacking, ma anche come condivisione, nuove amicizie e festa, per chi sceglierà la formula week-end o giornaliero. L’evento non competitivo si svolgerà dal 13 al 14 giugno 2026 a Cantalupo di Filottrano dove il campetto erboso e i locali per la cucina si trasformeranno in un perfetto campo base per tutti i partecipanti. Gli iscritti al bikepacking, da 240 km e 3900m disl+ circa, potranno partire con la nostra traccia il venerdi dalle 7 alle 7.30 oppure il sabato dalle 6.30 alle 7.00 e rientrare il lunedi entro le 20.00. Quest’anno il percorso li porterà dal centro delle Marche verso nord a formare un ampio anello. Nella prima parte, con un taglio trasversale, si supereranno le vallate dell’Esino, del Misa, del Cesano e del Metauro con un ripetuto sali e scendi colle-colle. Al ritorno la traccia unirà, con uno spettacolare percorso, alcune zone, tra Parchi e Riserve, tra le più belle dell’Appennino Umbro Marchigiano: Riserva Naturale Statale del Furlo, Parco Naturale del M.Catria e M.Acuto, Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi, Riserva Naturale Regionale Monte S.Vicino e Canfaito.

Lungo il percorso non mancheranno borghi importanti come Fossombrone, con il suo nucleo storico di origine romana, le imponenti Marmitte dei Giganti e il ponte della Concordia, Acqualagna, detta la capitale del tartufo tutto l’anno, Matelica, considerata la città del Verdicchio e del miele, Sassoferrato, borgo medioevale famoso per l’antica città romana di Sentinum e per aver dato i natali al pittore barocco Giovan Battista Salvi. A incorniciare il tutto ci saranno scorci panoramici molto vari e per gli avventurosi non mancheranno guadi, terra battuta e boschetti. Per chi è alla ricerca dell’all-inclusive con pedalate in gruppo, ristori e tanto buon cibo le soluzioni week-end o giornaliero saranno perfette. Il sabato si potrà scegliere tra il percorso lungo da 110 km - 1900m disl+ circa e quello corto da 65 km e 1000m disl+ circa. Entrambi i percorsi, con partenze differenziate, si muoveranno in direzione monti. Il lungo attraverserà luoghi affascinanti come Cupramontana con il vicino Eremo dei Frati Bianchi, sito di grande suggestione per l’ambiente in cui è inserito e per i resti monumentali della struttura, il borgo di Domo che si presenta come un castello fortificato e il lungo lago di Castreccioni, oasi provinciale di Protezione Faunistica. Tra l'altro chi non potrà venire a giugno ci sarà il progetto “Petali di Stradembrecciade” ossia una serie di tracciati permanenti che, disegnati sulla mappa, formano i petali di un fiore con al centro Filottrano, da cui si parte e si conclude il giro. I petali sono raccolti per difficoltà.