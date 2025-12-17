circle x black
Cerca nel sito
 

Supercoppa Italiana: Napoli-Milan, sfida sul filo dell’equilibrio

La storia, però, parla rossonero: Diavolo in finale a 1,90 su Sisal.it

Supercoppa Italiana: Napoli-Milan, sfida sul filo dell’equilibrio
17 dicembre 2025 | 18.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Napoli e Milan volano a Riyad, insieme a Bologna e Inter, per la Supercoppa Italiana. I campioni d’Italia e i detentori del trofeo apriranno la manifestazione per determinare la prima finalista. Gli esperti Sisal vedono una gara in grandissimo equilibrio: il Milan parte leggermente favorito a 2,75, il Napoli è offerto a 2,80 mentre il pareggio è dato a 3,00. Stessa quota per la sfida che si decide ai calci di rigore. Totale equilibrio per il passaggio turno: entrambe le formazioni si giocano a 1,90. Ma i ragazzi di Allegri, che il trofeo lo ha vinto in 3 occasioni, possono far leva su un dato storico: in tutte le sfide a eliminazione diretta, tra Coppa Italia e Champions, il Milan è sempre uscito vincitore. L’Under, a 1,57, si fa preferire all’Over, in quota a 2,30: allora un classico risultato esatto all’inglese di 2-0 si gioca a 14 per il Napoli mentre pagherebbe 12 volte la posta quello a favore del Diavolo. Poche reti che potrebbero essere generate da situazioni diverse: un gol di testa è dato a 3,50, uno da fuori area a 3,00 mentre si scende fino a 2,50 per un gol dalla panchina. Quello che sicuramente non mancherà è l’intensità: un’espulsione è in quota a 6,00 mentre un cartellino giallo per due degli allenatori più focosi del nostro campionato, Conte e Allegri, è dato a 3,50.

Proprio l’ex tecnico, tra le altre, di Juventus e Inter avrà l’imbarazzo di chi schierare come prima punta: Lorenzo Lucca, 3,25, Rasmus Hojlund, 4,00, e il rientrante Romelu Lukaku, anche lui in quota a 3,25, sono pronti a entrare nel tabellino dei marcatori. In casa Milan, al contrario, ci si affida ai “numeri 10”: Rafa Leao primo marcatore si gioca a 7,50 mentre Christian Pulisic protagonista con gol o assist è offerto a

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
supercoppa sisal italiana napoli milan
Vedi anche
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza