Swg, boom azzurri per 3 italiani su 4 merito Fitp, Sinner e Panatta volti iconici

Si è conclusa domenica l’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia. Un’edizione storica che ha permesso a Jasmine Paolini di riportare il trofeo del singolare femminile tra le mani di una tennista italiana dopo 40 anni e bissare il titolo dell'anno scorso nel doppio femminile con Sara Errani, mentre Jannik Sinner ha visto sfumare il titolo solo in finale, sconfitto da Carlos Alcaraz, con Lorenzo Musetti sconfitto in semifinale sempre dallo spagnolo. Questi risultati arrivano dopo un biennio di successi sia a livello individuale che di squadra che hanno risvegliato la passione degli italiani verso questo sport.

Secondo un rapporto SwG Radar, per 3 italiani su 4 è merito di quanto fatto dalla Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel), che con un progetto a lungo termine è riuscita a far crescere una generazione di tennisti che ora si trova ai vertici del tennis mondiale. Un esempio che secondo gli italiani intervistati andrebbe copiato dalle altre federazioni sportive per ridare vita a degli sport in crisi. E se il volto principe del tennis italiano è quello di Jannik Sinner, rimangono nel cuore degli italiani anche i grandi campioni del passato (in primis Adriano Panatta), e conquista posizioni Jasmine Paolini. Per quasi un giovane su tre, a riaccendere la passione degli italiani per il tennis ha contribuito anche Matteo Berrettini, il primo dei tennisti di questa generazione a far sognare un Paese con la sua finale a Wimbledon nel 2021.

Gli sport identitari per gli italiani continuano a fare proseliti con il calcio che domina incontrastato, anche se crescono gli altri sport e, in particolare, il tennis. Secondo il sondaggio gli sport che appartengono di più all'identità nazionale sono il Calcio con il 75% (in calo dall'80% del 2024), F1 al 35%, Ciclismo al 33% e Tennis al 26% in salita dal 18% del 2024. L'interesse per il tennis è in forte aumento: 7 italiani su 10 lo seguono almeno occasionalmente, attratti soprattutto dai nostri campioni. L'interesse verso i campioni del tennis italiano è aumentato del 60%, mentre l'interesse generale verso il tennis del 50% come la frequenza con cui viene seguito in tv o sui media, mentre è cresciuta del 21% la pratica attiva.

Jannik Sinner e Adriano Panatta i volti del tennis italiano. Tra i giovani è molto apprezzato anche Matteo Berrettini. Tra i campioni e le campionesse che più hanno contribuito a far crescere la passione verso il tennis a farla da padrone è l'attuale numero 1 del tennis mondiale con il 61% che sale al 69% tra gli over 55, seguito da Adriano Panatta al 48% che sale al 65% tra gli over 55, seguono Berrettini e Pietrangeli al 20%, con Jasmine Paolini al 17%. Sinner è il più amato anche dopo il Caso Clostebol: per 3 italiani su 4 il campione altoatesino era innocente, ma comunque responsabile delle azioni del suo team. Secondo il sondaggio Swg Sinner era del tutto innocente e la squalifica è stata ingiusta per il 74%.