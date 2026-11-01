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Atp Finals, Sport e Salute illumina Torino, il 14 novembre l’inaugurazione in Piemonte

Oltre 500 persone al lavoro per gli allestimenti

Torino Illumina - Sport e Salute
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01 novembre 2026 | 12.03
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

A Torino il tennis esce dai confini dell’Inalpi Arena, scende in strada, incontra la città e diventa patrimonio di tutti. È questo il filo che unisce Sport Illumina alle Nitto ATP Finals 2026, in programma dal 15 al 22 novembre. Il 14 novembre, alle ore 12 in Corso Cadore, Sport e Salute - alla presenza dei suoi vertici, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris - inaugurerà, insieme al Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il primo spazio Sport Illumina in Piemonte, il primo con un campo da tennis, a cui saranno affiancati anche basket, pallavolo, parkour e calisthenics. Un luogo aperto alla comunità che diventa il ponte tra il grande spettacolo internazionale e lo sport quotidiano.

È questa la visione di Sport e Salute, impegnata a trasformare Torino in un grande spazio di sport, incontro e partecipazione. Sono oltre 500 le persone al lavoro per realizzare gli allestimenti delle Finals. Le immagini del cantiere raccontano una città che si prepara: strutture che si alzano, gru in movimento, squadre al lavoro. Tra gli elementi più significativi la nuova Skywalk, disegnata da Pininfarina e ispirata al ponte degli Internazionali di Roma, passerella di collegamento tra l’Inalpi Arena e il Fan Village.

Non un semplice collegamento fisico, ma un percorso che porta il tennis fuori dal campo, avvicina il pubblico all’evento e trasforma le Finals in un’esperienza da vivere e condividere. Due dimensioni che si incontrano: da una parte il grande spettacolo internazionale, dall’altra lo sport accessibile, quotidiano, di comunità.

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