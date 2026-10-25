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Il carrarino è arrivato all'ultimo atto del torneo francese dopo la vittoria nel derby con Cobolli
Il tennis torna protagonista oggi con la finale del torneo Atp di Lione dove l'azzurro Lorenzo Musetti, numero 26 Atp e numero 6 del seeding francese, sfida lo statunitense Taylor Fritz, numero 14 al mondo e 2 del tabellone.
Musetti, in semifinale, si è imposto nel derby con Flavio Cobolli, numero 6 del mondo, in tre set 6-4, 2-6, 5-7 in quella che era la sedicesima semifinale tutta italiana nel circuito Atp nell'era Open. Fritz, invece, ha superato, il connazionale Tommy Paul in due set con il punteggio di 6-3, 7-5.
Musetti è il primo italiano nella storia in finale a Lione, torneo ospitato a Marsiglia fino alla scorsa stagione. Per il carrarino sarà la seconda finale in carriera su cemento indoor dopo Atene dello scorso anno
La sfida tra Musetti e Fritz, così come tutte le partite dell'Atp 250 di Lione, sarà trasmessa alle 14,30 in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.