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Atp Lione, oggi finale Musetti-Fritz - Diretta

Il carrarino è arrivato all'ultimo atto del torneo francese dopo la vittoria nel derby con Cobolli

Lorenzo Musetti - Ipa
Lorenzo Musetti - Ipa
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25 ottobre 2026 | 13.41
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Il tennis torna protagonista oggi con la finale del torneo Atp di Lione dove l'azzurro Lorenzo Musetti, numero 26 Atp e numero 6 del seeding francese, sfida lo statunitense Taylor Fritz, numero 14 al mondo e 2 del tabellone.

Musetti, in semifinale, si è imposto nel derby con Flavio Cobolli, numero 6 del mondo, in tre set 6-4, 2-6, 5-7 in quella che era la sedicesima semifinale tutta italiana nel circuito Atp nell'era Open. Fritz, invece, ha superato, il connazionale Tommy Paul in due set con il punteggio di 6-3, 7-5.

Musetti è il primo italiano nella storia in finale a Lione, torneo ospitato a Marsiglia fino alla scorsa stagione. Per il carrarino sarà la seconda finale in carriera su cemento indoor dopo Atene dello scorso anno

La sfida tra Musetti e Fritz, così come tutte le partite dell'Atp 250 di Lione, sarà trasmessa alle 14,30 in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

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