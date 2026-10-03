circle x black
Cerca nel sito
 

Atp Tokyo, Berrettini ko negli ottavi di finale con Vallejo

Bellucci vola in finale del torneo Challenger Atp di Jingshan in Cina

Matteo Berrettini - Ipa
Matteo Berrettini - Ipa
03 ottobre 2026 | 11.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Niente da fare per Matteo Berrettini che è uscito di scena agli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Tokyo. Il giocatore romano, numero 47 del mondo, è stato eliminato dal paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 56 del ranking Atp, in due set con il punteggio di 7-6 (8-6) 6-1. Peccato per l'azzurro che nel primo parziale ha fallito ben quattro palle set.

E' andata meglio a Mattia Bellucci che si è qualificato per la finale del torneo Challenger Atp di Jingshan in Cina. Il numero 91 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, si è imposto in semifinale con un doppio 6-4, sul turco Yanki Erel, numero 331 del ranking Atp, che aveva eliminato ai quarti Federico Cina'. In finale Bellucci se la vedrà con il sudafricano Lloyd Harris, numero 125 Atp.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tennis ATP Tokyo Berrettini
Vedi anche
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Aprile (Confindustria): "Per il Sud è ora di correre, l'innovazione è centrale" - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video
Spread, Patara (Pictet W.M.): "Francia bersaglio per conti pubblici ed elezioni" - Video
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani
News to go
Diesel, prezzi record in Usa: Trump valuta stop esportazioni gasolio
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza