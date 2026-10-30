circle x black
Cerca nel sito
 

Cobolli rassicura tutti: "Piccolo risentimento muscolare, a Parigi farò tutto il possibile per giocare"

Il tennista romano sui social: "Sto lavorando per tornare al meglio il prima possibile"

Flavio Cobolli - Ipa
Flavio Cobolli - Ipa
Segui Adnkronos su Google
30 ottobre 2026 | 20.23
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli rassicura tutti dopo l'infortunio nel match con Berrettini a Vienna. "Oggi ho fatto gli esami strumentali che hanno evidenziato un piccolo risentimento muscolare. Domani andrò a Parigi e farò tutto il possibile per giocare il torneo. Sto lavorando per tornare al meglio il prima possibile, insieme al mio team, e affrontare gli impegni delle prossime settimane", ha spiegato l'azzurro sui social, aggiornando i tifosi dell'esito dei esami a cui si è sottoposto dopo l'infortunio negli ottavi di finale contro Matteo Berrettini a Vienna.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Risiko bancario, Messina (IntesaSP): "Totale garanzia su occupazione e giovani"
Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate - Video
Manovra, Carta del Docente diventa Carta dei Servizi: cosa cambia - Video
Il vino italiano rilancia la sfida negli Stati Uniti - Video
Cortei a Napoli, manifestanti bruciano carro armato di carta - Video
Cortei a Milano, manifestanti bloccano tangenziale e spunta lo striscione 'Gen Maranza' - Video
Risparmio: italiani ancora più prudenti, pensione e cure mediche la priorità - Videonews
Cortei a Genova, studenti e lavoratori uniti: "Fermare le armi non è reato"
Cortei a Milano, migliaia di manifestanti invadono la tangenziale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza