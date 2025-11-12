Tennis, Jasmine Paolini diventa official brand ambassador Fulfil

Per consolidare il legame con lo sport, e in particolare con il mondo del tennis, Fulfil, oltre a confermare il proprio ruolo di Official Sponsor e barretta proteica ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp), ufficializza oggi una collaborazione pluriennale con Jasmine Paolini, in qualità di Official Brand Ambassador Fulfil. Un evento celebrato anche a Torino, all’interno del Fan Village allestito in occasione delle Nitto Atp Finals 2025, insieme a tuti i fan accorsi presso lo stand Fulfil.

Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia, ha così commentato: “Anche quest’anno, un grazie speciale a Jasmine per averci fatto emozionare e urlare di gioia. Siamo felici e orgogliosi che Jasmine Paolini abbia accettato di diventare Ambassador delle nostre barrette proteiche Fulfil. Nello sport così come nelle sfide che affrontiamo ogni giorno vincere non è sempre scontato: occorre impegno, passione, grinta e determinazione: valori che accomunano Jasmine Paolini a Fulfil e certamente anche a Ferrero”.

Jasmine Paolini ha sottolineato così l’importanza del ruolo di Official Brand Ambassador Fulfil: "Sono entusiasta di annunciare la mia collaborazione pluriennale con Fulfil, nel ruolo di Official Brand Ambassador. Sono barrette proteiche con vitamine eccezionalmente buone e gustose, adatte per chi pratica attività sportiva, ad ogni livello. Diventare Ambassador di Fulfil, inoltre, mi consente di entrare a far parte della famiglia allargata Ferrero. Oltre che motivo di grande orgoglio è al contempo una grande responsabilità: è un’azienda tra le più importanti al mondo, che rappresenta parte della storia dell’imprenditoria italiana di maggior successo. In questo senso, Fulfil e Ferrero, come me, ogni giorno rinnovano il proprio impegno e affrontano le sfide con grinta e determinazione“.

Fulfil ufficializza anche il rinnovo della partnership con la Fitp - Federazione Italiana Tennis e Padel. La partnership tra le barrette proteiche con vitamine Fulfil e la Fitp consentirà di supportare atleti di ogni livello, grazie alle caratteristiche nutrizionali e di gusto delle barrette targate Ferrero. Questa garantirà inoltre l’opportunità di far scoprire la gamma Fulfil alla sempre più vasta platea di praticanti, amatori e agonisti del tennis e del padel negli oltre 5.000 circoli affiliati alla Fitp. Fulfil contribuisce a soddisfare con gusto il fabbisogno proteico di chi pratica uno sport, come il tennis, che richiede intensità, disciplina e una nutrizione mirata.

La partnership con Fitp si traduce in una presenza concreta e visibile nell’ambito dei maggiori appuntamenti del circuito tennistico italiano quali le Nitto Atp Finals 2025 (Torino, 9-16 novembre), la Coppa Davis 2025 (Bologna, 18-23 novembre), gli Internazionali Bnl d’Italia 2026 (Roma, 27 aprile-17 maggio) e il Bnl Italy Major Premier Padel 2026 (Roma, 1° giugno). Fulfil è anche Presenting Partner del “Tpra Road to Torino by Fulfil 2025”, il circuito amatoriale di tennis promosso dal Tpra, che ha recentemente definito gli amatori piemontesi qualificati al Master nazionale, ospitato al Monviso Sporting Club di Grugliasco, dal 7 al 9 novembre.