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Pegula applaude Sinner: "Incredibili i suoi miglioramenti al servizio"

La numero 3 del mondo esalta l'azzurro al podcast 'The Player's Box'

Jessica Pegula - Ipa/Fotogramma
Jessica Pegula - Ipa/Fotogramma
16 luglio 2026 | 16.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Bisognerebbe creare un premio per il colpo che è migliorato di più nel circuito, e lo vincerebbe il servizio di Jannik Sinner. La sua battuta è qualcosa di incredibile. Il servizio esterno dal lato dei vantaggi è semplicemente assurdo". Jessica Pegula applaude i miglioramenti al servizio di Jannik Sinner nel corso di un'intervista al podcast 'The Player's Box'.

"Ogni volta che lo guardo giocare, penso di conoscere la sua battuta preferita: si finisce sempre per pensare che questa volta non proverà di nuovo quella soluzione, e invece mette a segno un ace ogni volta. Non riesco a capirlo, davvero. Mi chiedo: “Com’è possibile che il suo servizio sia migliorato così tanto?", aggiunge la statunitense, numero 3 del ranking Wta.

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pegula jessica pegula jannik sinner servizio sinner wimbledon
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