Tennis: US Open, Sinner per la conferma, Alcaraz per lo scettro mondiale

Gli US Open, ultimo Slam della stagione, si preannuncia come l’ennesima sfida stagionale tra Jannik Sinner e Carlitos Alcaraz. L’azzurro cerca la quinta finale consecutiva nei major e il back to back a New York; il tennista di Murcia, al contrario, il sorpasso in classifica sul rivale di sempre. Tutti gli altri in tabellone inseguono, da lontano, i due fenomeni del tennis moderno. Gli esperti Sisal ritengono Jannik Sinner favorito, a 2,25, sul cemento di Flushing Meadows: per il numero 1 del mondo il trionfo agli US Open significherebbe mettere in bacheca il quinto Slam della carriera, agganciando proprio Carlitos Alcaraz.

Lo spagnolo è particolarmente legato al Major statunitense perché è il primo vinto, nel 2022, battendo Casper Ruud in finale. Carlitos, trionfo a 2,75, dopo la sconfitta a Wimbledon cerca il doppio colpo sul cemento di New York: sesto Major e primato in classifica ATP. In caso di vittoria, infatti, Alcaraz scavalcherebbe Sinner sul trono mondiale.

Il resto del gruppo, almeno ai nastri di partenza, può solo inseguire sperando di trovare una giornata storta. Il beniamino di casa Taylor Fritz, finalista lo scorso anno, completa il podio dei favoriti a 12 mentre Novak Djokovic, 4 volte trionfatore agli US Open, Ben Shelton e Alexander Zverev, ancora in cerca del primo major in carriera, partono tutti alla pari a 16.