Torino-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I giallorossi sfidano i granata nella 21esima giornata di Serie A

La Roma - Ipa/Fotogramma
La Roma - Ipa/Fotogramma
La Roma torna in campo in Serie A. I giallorossi sfidano oggi, domenica 18 gennaio, il Torino - in diretta tv e streaming - in trasferta nella 21esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria contro il Sassuolo, battuto 2-0 all'Olimpico, mentre quella di Baroni è stata superata con lo stesso risultato dall'Atalanta a Bergamo, mentre in Coppa Italia ha superato gli ottavi di finale vincendo proprio contro la Roma per 3-2.

 

Torino-Roma, orario e probabili formazioni

La sfida tra Torino e Roma è in programma oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Torino (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Casadei, Pedersen; Vlasic; Zapata, Adams. All. Baroni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

Torino-Roma, dove vederla in tv

Torino-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn.

