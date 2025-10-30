circle x black
Cerca nel sito
 

Torna a Milano il 'Gran Premio Orsi Mangelli', in programma il I novembre all'Ippodromo Snai San Siro

Dopo diverse edizioni fuori città, è tra gli appuntamenti più attesi della stagione del trotto

Torna a Milano il 'Gran Premio Orsi Mangelli', in programma il I novembre all'Ippodromo Snai San Siro
30 ottobre 2025 | 07.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si terrà il prossimo sabato 1 novembre all'ippodromo Snai San Siro uno tra gli appuntamenti più attesi della stagione del trotto. Torna a Milano il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli dopo diverse edizioni fuori città. Ricca l'offerta per il pubblico dell'Ippodromo.

A partire dalle 15, oltre allo spettacolo in pista, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera festosa con tante attività e la travolgente musica di una marching band. Un ampio spazio sarà dedicato ai più piccoli, protagonisti di una coloratissima area a tema Halloween, con animazioni, laboratori creativi, giochi e la possibilità di vivere l’emozione del 'battesimo della sella', accompagnati dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo in totale sicurezza.

Al costo di 10 euro sarà possibile salire su una carrozza d’epoca per un suggestivo giro tra le strutture liberty dell’impianto o partecipare al tour guidato #ScopriSanSiro, condotto da esperti ciceroni attraverso i luoghi più iconici dell’impianto, dal Cavallo di Leonardo alla Gami – Galleria Archivio Multimediale dell’Ippodromo.

Il Gran Premio, prova di Gruppo 1 riservata ai cavalli di 3 anni – maschi e femmine, italiani ed esteri – celebra la figura del Conte Paolo Orsi Mangelli, imprenditore e grande appassionato di cavalli, considerato il padre dell’ippica moderna italiana. Accanto a questa prova, il programma di trotto del 1° novembre propone altre corse di grande rilievo: il Gran Premio delle Nazioni – Elite U.E.T. (Gruppo 1), con i cavalli di 4 anni e oltre impegnati sui 2.100 metri; il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli “Filly” (Gruppo 2), riservato alle femmine di 3 anni sui 1.600 metri; e la Coppa di Milano – Trofeo Alessandro Ferrario (Gruppo 3), destinata ai cavalli di 4 anni e oltre sulla stessa distanza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Gran Premio Orsi Mangelli trotto ippodromo Snai San Siro Halloween
Vedi anche
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza