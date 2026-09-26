circle x black
Cerca nel sito
 

Totti compie 50 anni e vola a... Las Vegas, il compleanno con la famiglia 'allargata'

L'ex Capitano della Roma compie domani, domenica 27 settembre, 50 anni

Francesco Totti, Noemi Bocchi - Instagram
Francesco Totti, Noemi Bocchi - Instagram
26 settembre 2026 | 12.37
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Francesco Totti compirà domani 50 anni. E per celebrare il grande traguardo, l'ex Capitano della Roma ha scelto una trasferta a Las Vegas, concedendosi qualche giorno di festa in compagnia della sua famiglia allargata. Al suo fianco ovviamente la compagna Noemi Bocchi. Insieme alla coppia, non potevano mancare i figli di lei, Sofia e Tommaso, avuti dal precedente matrimonio con l'imprenditore Mario Caucci, e i tre figli che Totti ha avuto con Ilary Blasi, Cristian, Chanel e Isabel.

A renderlo noto è stata tutta la famiglia sui social che ha mostrato il volo su un jet privato e l'arrivo negli Stati Uniti, in Nevada, e infine la cena all'Hotel Bellagio, situato nel cuore della Las Vegas Strip. Il soggiorno, però, sarà breve: giusto per spegnere le 50 candeline e poi si torna a Roma. Noemi Bocchi dovrà rientrare presto infatti a causa degli impegni legati a Ballando con le stelle.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
francesco totti francesco totti compleanno noemi bocchi
Vedi anche
Paura a Roma, incendio in un palazzo: fiamme in appartamento - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza