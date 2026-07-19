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Mondiali, Spagna alza la coppa... insieme a Trump - Video

La Nazionale iberica ha battuto l'Argentina nella finale iridata

La Spagna alza la coppa con Trump - X
La Spagna alza la coppa con Trump - X
20 luglio 2026 | 00.55
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump alza la Coppa insieme alla Spagna. Oggi la Nazionale iberica ha battuto l'Argentina nella finale dei Mondiali 2026, imponendosi per 1-0 ai supplementari grazie al gol di Ferran Torres. La cerimonia di premiazione, come da pronostico, ha visto tra i protagonisti anche il presidente degli Stati Uniti, che dopo aver messo al collo dei giocatori le medaglie è rimasto per alzare la coppa.

Nel momento in cui Rodri ha preso la Coppa del Mondo in mano infatti, Trump si trovava sul lato sinistro rispetto ai giocatori e lì è rimasto, a favore dei fotografi. Inutile il tentativo del presidente della Fifa Gianni Infantino di portarlo via, il presidente americano è rimasto per qualche secondo a godersi la festa, per poi farsi finalmente da parte.

La storia si è quindi ripetuta un anno dopo. Nel 2025 infatti il Chelsea ha vinto il Mondiale per Club disputatosi negli Stati Uniti e, al momento di alzare la coppa, si è trovato 'in mezzo' proprio Trump, che ha partecipato alla festa insieme ai giocatori.

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