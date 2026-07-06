circle x black
Cerca nel sito
 

Trump 'confessa': "Espulsione di Balogun ingiusta, ho chiamato la Fifa per togliere il cartellino rosso" - Video

Il presidente degli Stati Uniti conferma l'intervento per annullare la squalifica dell'attaccante

06 luglio 2026 | 17.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sì, ho chiamato la Fifa". Donald Trump conferma di aver sollecitato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, per ottenere la revisione (e la cancellazione) dell'espulsione rimediata da Falorin Balogun, attaccante degli Stati Uniti, nel match dei sedicesimi di finale dei Mondiali contro la Bosnia. Il cartellino rosso avrebbe impedito a Balogun di giocare contro il Belgio negli ottavi. La sanzione, dopo l'intervento di Trump, è stata congelata: Balogun sarà regolarmente in campo. "Era un'espulsione ingiusta", dice il presidente degli Stati Uniti. "Non si può perdere il miglior giocatore per una decisione sbagliata".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mondiali 2026 trump balogun
Vedi anche
Patrimoniale, Marattin a Fratoianni: "Video populista, priorità è abbassare tasse"
Miley Cyrus diventa una Barbie, la cantante: "Un sogno che si avvera" - Video
News to go
Italia regina europea del turismo anche nell'estate 2026
Nato, tutto pronto ad Ankara per il summit - Videonews dal nostro inviato
Il Volo torna in Italia con un tour estivo: "Cantiamo nelle location più belle d'Italia" - Video
News to go
Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video
Viola Come il Mare, la nuova coppia d'oro Chillemi-Diaz: "Tra noi molto rispetto" - Video
Borgonzoni: "Serie italiane non hanno nulla da invidiare ai grandi film, pubblico sempre più affezionato" - Video
"Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo", l'inno di Ultimo chiude la notte dei record - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza