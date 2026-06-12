Donald Trump chiama gli Stati Uniti prima dell'esordio ai Mondiali 2026. Nella notte italiana tra oggi, venerdì 12 giugno, e domani, la Nazionale americana sarà impegnata nella prima giornata del gruppo D contro il Paraguay. Alla vigilia della partita il presidente degli Stati Uniti ci ha tenuto a fare gli auguri in prima persona agli uomini di Pochettino.

A rispondere al telefono, come mostrato in un video pubblicato sui profili social della Nazionale a stelle e strisce, è stato proprio il ct: "Salve signor presidente, come sta?", ha chiesto Pochettino. "Prima di tutto devo dire che sei una persona fantastica, un allenatore fantastico", ha detto Trump.

Last night, we received a message of support from POTUS ahead of our World Cup journey. pic.twitter.com/MVPITGldtS — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 12, 2026

"So tutto della tua carriera, dei tuoi successi e so quanto sono bravi i nostri giocatori", ha continuato Trump, "penso che abbiamo grandi possibilità di arrivare in fondo. Vi auguro buona fortuna". "Grazie per il suo supporto presidente, faremo di tutto per rendere lei e gli Stati Uniti orgogliosi", è stata la promessa di Pochettino.