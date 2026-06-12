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Mondiali, Trump chiama gli Stati Uniti e carica: "Arriveremo in fondo" - Video

Il presidente americano ha voluto caricare la squadra prima dell'esordio con il Paraguay

Donald Trump e la chiamata a Pochettino - Ipa/Fotogramma e X
Donald Trump e la chiamata a Pochettino - Ipa/Fotogramma e X
12 giugno 2026 | 21.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump chiama gli Stati Uniti prima dell'esordio ai Mondiali 2026. Nella notte italiana tra oggi, venerdì 12 giugno, e domani, la Nazionale americana sarà impegnata nella prima giornata del gruppo D contro il Paraguay. Alla vigilia della partita il presidente degli Stati Uniti ci ha tenuto a fare gli auguri in prima persona agli uomini di Pochettino.

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A rispondere al telefono, come mostrato in un video pubblicato sui profili social della Nazionale a stelle e strisce, è stato proprio il ct: "Salve signor presidente, come sta?", ha chiesto Pochettino. "Prima di tutto devo dire che sei una persona fantastica, un allenatore fantastico", ha detto Trump.

"So tutto della tua carriera, dei tuoi successi e so quanto sono bravi i nostri giocatori", ha continuato Trump, "penso che abbiamo grandi possibilità di arrivare in fondo. Vi auguro buona fortuna". "Grazie per il suo supporto presidente, faremo di tutto per rendere lei e gli Stati Uniti orgogliosi", è stata la promessa di Pochettino.

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