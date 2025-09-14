circle x black
Cerca nel sito
 

Turchia-Germania, oggi la finale degli Europei di basket: orario e dove vederla in tv

I turchi sfidano i tedeschi nell'ultimo atto del torneo continentale

Dennis Schroder - Ipa/Fotogramma
Dennis Schroder - Ipa/Fotogramma
14 settembre 2025 | 10.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È il giorno della finale degli Europei di basket 2025. Oggi, domenica 14 settembre, la Turchia sfida la Germania nell'ultimo atto della rassegna continentale alla Xiaomi Arena di Riga. La Turchia arriva all'appuntamento dopo aver eliminato la Grecia di Giannis Antetokounmpoin semifinale e Svezia e Polonia nei turni precedenti della fase a eliminazione diretta, a cui arrivava dopo un girone concluso da imbattuta.

La Germania invece, tra le favorite alla vigilia del torneo, vuole migliorare il bronzo conquistato nel 2022. Nei turni precedenti i tedeschi hanno eliminato il Portogallo, la Slovenia di Luka Doncic e la Finlandia.

Turchia-Germania, orario e dove vederla in tv

La finale di Eurobasket 2025 tra Turchia e Germania è in programma oggi, domenica 14 settembre, alle 20 ora italiana. La partita sarà visibile in chiaro sui canali RaiSport, ma trasmessa anche su quelli SkySport e su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, sull'app Skygo, su NOW e la piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
turchia germania turchia germania finale eurobasket 2025 eurobasket 2025 finale europei basket orario finale europei basket dove vederla tv finale europei basket oggi turchia germania oggi turchia germania orario turchia germania dove vederla tv
Vedi anche
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza