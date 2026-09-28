Torna in campo l'Italia. Oggi, lunedì 28 settembre, la Nazionale azzurra sfida la Turchia di Vincenzo Montella - in diretta tv e streaming - in trasferta allo stadio Ataturk Spor Kompleksi di Bursa, nella seconda giornata di Nations League. Gli uomini di Mancini, tornato sulla panchina italiana dopo oltre tre anni, sono reduci dalla sconfitta dell'esordio contro il Belgio, che si è imposto per 2-0 all'Olimpico di Roma grazie alle reti di Godts e Lukebakio. La Turchia invece è stata battuta 1-0 dalla Francia.

Turchia-Italia, orario e probabili formazioni

La sfida tra Turchia e Italia è in programma oggi, lunedì 28 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Turchia (4-2-3-1): Bayindir; Celik, Kabak, Bardakci, Elmali; Ozcan, Yuksek; Arda Guler, Can Uzun, Akturkoglu; Baris Yilmaz. Ct. Montella.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Fagioli, Tonali, Frattesi; Kean, Esposito, Raspadori. Ct. Mancini.

Turchia-Italia, dove vederla in tv

Turchia-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai1. Il match si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay.