Tyson torna sul ring a 60 anni e sfida Mayweather in un match stellare

Iron Mike ha scelto di combattere di nuovo in un super show contro un'altra leggenda della boxe

Mike Tyson nell'ultimo match contro Jake Paul - Fotogramma/IPA
12 settembre 2025 | 14.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Mike Tyson torna sul ring a 60 anni. La leggenda della boxe sfiderà il cinque volte campione del mondo Floyd Mayweather in un match-esibizione che già si preannuncia un successo in termini di pubblico, ascolti e ovviamente incassi. Succederà nel 2026. E sui social, gli appassionati di pugilato ormai non parlano d'altro.

Tyson-Mayweather, Mike sul ring a 60 anni

Per Tyson, non è una novità. Iron Mike si era visto sul ring l'ultima volta nel novembre 2024 ad Arlington, Texas, in un match multimilionario poi perso contro Jake Paul, youtuber diventato pugile professionista. Un match seguitissimo dagli appassionati. Ora il bis, contro un nome altisonante. Mike se la vedrà con l'ex campione del mondo Mayweather, 48 anni, ritiratosi ufficialmente nel 2017. Un pugile con una carriera stellare, imbattuto in 50 incontri e con in bacheca cinque titoli vinti in cinque categorie di peso diverse. L'ultimo match ufficiale di Mayweather risale al 2017, un altro show tra i più ricchi della storia della boxe, contro la star delle Mma Conor McGregor.

"Sono il migliore nel mondo della boxe. Questa esibizione darà ai fan ciò che desiderano" le parole di Mayweather. Pronta la risposta di Tyson: "Sarà dannoso per lui, ma vuole farlo. Quindi abbiamo firmato e lo faremo".

