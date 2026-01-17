circle x black
Serie A, oggi Udinese-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

I friulani ospitano i nerazzurri nella prima sfida di giornata

Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
17 gennaio 2026 | 11.37
Redazione Adnkronos
L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i nerazzurri affrontano l'Udinese alla Bluenergy Arena nella 21esima giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica, arriva dal pareggio contro il Napoli e dal successo nel recupero di mercoledì contro il Lecce. I friulani sono invece reduci dal pareggio contro il Pisa. Ecco orario, probabili formazoni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Udinese-Inter, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Udinese-Inter, in campo oggi alle 15:

Udinese (3-5-1-1) Okoye; Kristensen, Kabesele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Davis. All. Runjaic

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu

Udinese-Inter, dove vederla

Udinese-Inter sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

