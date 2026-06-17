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Uefa, Milan e Inter fuori dal settlement agreement. Per la Roma multa da 6 milioni

Si legge nel comunicato diffuso oggi dalla Uefa, dopo la valutazione della Prima Camera dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club

Il patron del Milan Gerry Cardinale con Zlatan Ibrahimovic - IPA
Il patron del Milan Gerry Cardinale con Zlatan Ibrahimovic - IPA
17 giugno 2026 | 21.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Inter e Milan sono fuori dal regime del settlement agreement, la Roma non ancora e per i giallorossi arriva una multa di 6 milioni dalla Uefa oggi, mercoledì 17 giugno. Si legge nel comunicato diffuso oggi dalla Uefa, dopo la valutazione della Prima Camera dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club (Cfcb) in relazione all'operato delle societa calcistiche in termini di fairplay finanziario: "Ac Milan (ITA), As Monaco FC (FRA), Besiktas Jk (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Paris Saint-Germain (FRA), Royal Antwerp FC (BEL) e Trabzonspor As (TUR) hanno raggiunto l'obiettivo finale dell'accordo transattivo, conformandosi alla regola dei ricavi del calcio nella stagione 2025/26 (ovvero coprendo i periodi di rendicontazione che si concluderanno nel 2023, 2024 e 2025) e sono quindi usciti dal regime transattivo.

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Uefa, multa per la Roma

Chi sarà ancora soggetta a settlement agreement è la Roma, come spiegato nel comunicato Uefa: "Per quanto riguarda i club ancora soggetti a un accordo transattivo, l’AS Roma (ITA) ha leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato per l’esercizio finanziario che si concluderà nel 2025 ed è stata multata di 2 milioni di euro. Avendo inoltre registrato un rapporto tra costi della rosa e ricavi superiore al 70% per l’anno solare 2025, il club è stato multato di altri 4 milioni di euro".

Le notizie peggiori, in Europa, riguardano il Marsiglia. Il club francese non ha raggiunto l’obiettivo finale previsto dal proprio settlement agreement, non riuscendo a rispettare la regola dei ricavi calcistici nella stagione 2025/26. Pur tenendo conto della limitata entità della violazione e dell’impatto del calo dei ricavi derivanti dai diritti televisivi nazionali, la Prima Camera del Cfcb ha disposto una serie di misure disciplinari nei confronti del club francese: l’esclusione dalla prossima competizione Uefa per club a cui il Marsiglia si qualificherà nei prossimi tre anni, salvo il raggiungimento degli obiettivi finanziari nella stagione 2026/27; la limitazione nella registrazione di nuovi giocatori nella Lista A delle competizioni UEFA per la stagione 2026/27; una multa da 6 milioni di euro. Il club francese è stato inoltre ritenuto responsabile della violazione della regola relativa al costo della rosa, avendo registrato un rapporto superiore al 70% nell’anno solare 2025. Per questo motivo, è arrivata una seconda sanzione da 4 milioni di euro.

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