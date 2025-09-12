circle x black
Ufc alla Casa Bianca? Come potrebbe essere lo show di arti marziali miste con... Trump

Il presidente americano aveva parlato della possibilità a luglio. Pochi giorni fa, il boss della promotion Dana White ha spiegato la questione in un'intervista

Donald Trump e Dana White - Fotogramma/IPA
Donald Trump e Dana White - Fotogramma/IPA
12 settembre 2025 | 13.03
Redazione Adnkronos
La Ufc potrebbe presto sbarcare alla Casa Bianca. La promotion di arti marziali miste più importante del mondo sta preparando un super show a Washington nel 2026, sotto gli occhi di Donald Trump. Il presidente americano aveva annunciato l'idea a luglio: "Faremo un evento Ufc sul suolo della Casa Bianca - le sue parole -. Avremo un’intera card Ufc, un incontro titolato, 20-25mila persone presenti e sarà tutto parte delle celebrazioni del duecentocinquantesimo anniversario". Ma cosa si sa finora su un evento che potrebbe cambiare per sempre la storia di questo sport?

Ufc alla Casa Bianca

Intanto, è noto l'ottimo rapporto tra Donald Trump e il boss della Ufc Dana White. Proprio il numero uno della promotion di arti marziali miste più nota al mondo ha confermato che il discorso è più di una suggestione. Ma come si potrebbe svolgere lo show? Se inizialmente si ipotizzava come data il 4 luglio 2026, giorno dell'Indipendence Day, secondo il Wall Street Journal il discorso potrebbe ora essere anticipato a giugno, nonostante le celebrazioni, a luglio, dei 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti. E per la questione spettatori? In un'intervista al giornalista Colin Cowherd, Dana White ha dichiarato che l'obiettivo sono 5mila presenze nella Casa Bianca, per ragioni di sicurezza.

Dana White ha inoltre insistito sull'importanza di questo evento, spiegando come siano tante le star pronte a partecipare. Da Conor McGregor a Jon Jones, che in passato hanno scritto una parte importante della storia della Ufc.

