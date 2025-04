'Una vela senza esclusi', a Palermo l’undicesima edizione della regata

Anche gli studenti dei nautici in mare con la Lega Navale per il grande spettacolo della vela inclusiva, in programma dal 4 al 6 aprile nel Golfo di Palermo

Il Golfo di Palermo si prepara ad accogliere il grande spettacolo della vela inclusiva con l’undicesima edizione di "Una vela senza esclusi", in programma dal 4 al 6 aprile prossimi. Tre giornate di regate sulle boe a bordo delle coloratissime Hansa 303 e delle Azzurra 600, che quest’anno vedranno protagonisti per la prima volta anche degli equipaggi formati da studenti degli Istituti Nautici provenienti da tutta Italia. La regata "Una vela senza esclusi", nata nel 2013 su iniziativa della Lega Navale Italiana Sezione di Palermo, continua a promuovere l’accessibilità al mare, abbattendo barriere fisiche, economiche e sociali. Negli anni, la manifestazione è cresciuta fino a diventare un appuntamento di riferimento per la vela paralimpica. Dopo le prime edizioni dedicate esclusivamente alle imbarcazioni Azzurra 600, dal 2017 la regata ha aperto le porte alle Hansa 303, imbarcazioni sicure e facilmente manovrabili che permettono anche a velisti con disabilità di affrontare il mare in autonomia. Numerosi equipaggi paralimpici sono attesi da tutta Italia per questa edizione speciale, che coniuga sport, accoglienza e divertimento.

I trofei in palio sono tre: il Trofeo Challenge Panathlon “Gabriella Caldarella”, assegnato al vincitore della classe Hansa 303 Singolo, il Trofeo Challenge Lni “Amm. Pietro Caricato”, destinato all’equipaggio più giovane su Azzurra 600 e, novità di quest’anno, il Trofeo Challenge "Lni-Istituti Nautici d'Italia", che premierà l’equipaggio primo classificato su Azzurra 600. L’edizione 2025 si avvale della collaborazione nazionale recentemente siglata tra la Lega Navale Italiana e la Rete Nazionale dei Nautici d’Italia. Due giornate saranno dedicate alle regate sulle boe con equipaggi composti esclusivamente dagli studenti degli Istituti Nautici “Mario Paglietti” di Porto Torres, “Vendramin Correr” di Venezia, “Enrico Fermi” di Bagnara Calabra, “San Giorgio” di Genova, “Alessandro Rizza” di Siracusa, “Ettore Majorana” di Gela, “Duca degli Abruzzi” di Catania, “Gioeni Trabia” di Palermo e “Leonardo da Vinci” di Milazzo.

"Una vela senza esclusi" è anche un evento aperto alla città. Accanto alle regate, la manifestazione offrirà un ricco programma di attività a terra, aperte ai cittadini, alle scuole e alle associazioni interessate a scoprire il mondo della vela inclusiva. Durante le tre giornate sarà possibile partecipare a laboratori tematici e lezioni di vela aperte al pubblico. "Con "Una vela senza esclusi", la Lega Navale di Palermo - sottolinea Nicola Vitello, presidente della sezione palermitana della Lni - conferma il suo impegno quotidiano per la promozione della vela per tutti e tutte. Vogliamo dimostrare che è possibile fare sport e fare in modo che nessuno si senta escluso e questo lo facciamo ogni giorno con le attività ordinarie della nostra sezione grazie al lavoro volontario dei nostri soci. 'Una vela senza esclusi' - conclude Vitello - è la dimostrazione che lo sport è inclusione e che ogni sport può esserlo sempre di più". L’inaugurazione è prevista per venerdì 4 aprile alle ore 10:30 presso il pontile "Oltre le barriere 1" al Molo Trapezoidale.