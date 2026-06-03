circle x black
Cerca nel sito
 

Union Brescia-Ascoli: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

Si riprende la finale del playoff di Serie C, interrotta ieri per maltempo

Union Brescia - Ipa/Fotogramma
Union Brescia - Ipa/Fotogramma
03 giugno 2026 | 06.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi si recupera la finale d'andata dei playoff di Serie C. L'Union Brescia sfida l'Ascoli - in diretta tv e streaming - nell'ultimo atto degli spareggi che regaleranno la promozione in Serie B, nella partita sospesa ieri sera per il maltempo che si è abbattuto sul Rigamonti. Si riparte sul punteggio di 1-1 al minuto 61' dopo i gol di Rizzo Pinna e Crespi.

CTA

La squadra lombarda ha superato il Catania nell'ultimo turno, mentre i marchigiani hanno battuto la salernitana. Il ritorno è in programma domenica 7 giugno.

Union Brescia-Ascoli, orario e dove vederla in tv

La finale tra Union Brescia e Ascoli è in programma oggi, mercoledì 3 giugno, alle ore 19. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su quelli RaiSport. Il match si potrà vedere anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, su RaiPlay e su LaBChannel.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
union brescia ascoli union brescia ascoli union brescia ascoli orario union brescia ascoli dove vederla tv finale playoff serie c
Vedi anche
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona
News to go
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore - Video
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
News to go
Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli
Vasco Rossi: "Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati" - Video
Foggia, nel bunker segreto una piantagione di marijuana: 5 arresti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza