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Union Brescia-Ascoli, gara sospesa per maltempo: cos'è successo

Interrotta la finale d'andata dei playoff di Serie C

Alessandro Mallano dell'Union Brescia - Ipa/Fotogramma
Alessandro Mallano dell'Union Brescia - Ipa/Fotogramma
02 giugno 2026 | 22.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sospesa la finale dei playoff di Serie C. Oggi, martedì 2 giugno, l'Union Brescia ha ospitato l'Ascoli nell'andata dell'ultimo atto degli spareggi promozione per assegnare un posto nella prossima Serie B, in una partita che però è stata interrotta nel corso del secondo tempo. Ma cos'è successo al Rigamonti?

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A provocare la sospensione della finale è stato il maltempo che si è abbattuto su Brescia. Al 61', sul risultato di 1-1, sullo stadio ha iniziato a diluviare, con la palla che faticava a scorrere e il campo che si è riempito di pozzanghere.

L'arbitro Di Loreto, dopo essersi consultato con i due capitani, ha quindi deciso di sospendere il match e rimandare le squadre negli spogliatoi, in attesa di poter riprendere il gioco una volta che migliorino le condizioni metereologiche.

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finale playoff serie c union brescia ascoli finale plyaoff serie c interrotta
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