United Cup, domani Italia-Francia vale il passaggio del turno: orario e dove vederla

Gli azzurri vanno a caccia della qualificazione ai quarti dopo il ko contro la Svizzera

Flavio Cobolli - Fotogramma/IPA
Flavio Cobolli - Fotogramma/IPA
05 gennaio 2026 | 11.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia torna in campo in United Cup. Domani, martedì 6 gennaio, gli azzurri sfidano la Francia in un match decisivo per la qualificazione ai quarti di finale del torneo per nazionali miste in corso in Australia. L'Italia arriva dal ko per 2-1 contro la Svizzera (unico punto portato da Flavio Cobolli, vittorioso nel singolare contro Stan Wawrinka) e ha bisogno di un 3-0 contro i transalpini per sperare nel ripescaggio tra le migliori seconde dei vari gruppi. Ecco orari e dove vedere i vari match in tv e streaming.

Italia-Francia, orari match United Cup

Ecco gli orari dei vari match di Italia-Francia, seconda partita del Gruppo C di United Cup. Si comincia nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio, con il singolare maschile:

Dalle ore 3 Cobolli-Rinderknech

A seguire Paolini-Jeanjean

A seguire doppio misto

United Cup, dove vedere Italia-Francia

Dove vedere Italia-Francia in United Cup? Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in chiaro su SuperTennis, con disponibilità anche sulle piattaforme SuperTennis Plus e SuperTenniX. Match visibili anche in streaming su Tennis Tv.

