United Cup, Italia-Svizzera 1-1: Paolini ko, poi super Cobolli batte Wawrinka. Decide il doppio misto

Gli azzurri partono male, poi Flavio tira fuori una prestazione mostruosa e rimette la sfida in parità

Flavio Cobolli - Fotogramma/IPA
Flavio Cobolli - Fotogramma/IPA
04 gennaio 2026 | 15.36
Redazione Adnkronos
Al via la United Cup, con l'Italia che oggi, domenica 4 gennaio, affronta la Svizzera. Jasmine Paolini ha perso il primo match in singolare dell'Italia contro Belinda Bencic, mentre Flavio Cobolli ha vinto la sua partita contro Stan Wawrinka. Con una prestazione da incorniciare, l'azzurro ha avuto la meglio al tie-break del terzo set, al termine di un match tiratissimo. Un successo che tiene in vita le speranze di chiudere al primo posto il girone C (visto che la Svizzera ha già battuto la Francia, prossima avversaria dell'Italia). A decidere il match sarà ora il doppio misto, con in campo Andrea Vavassori e Sara Errani.

United Cup, Paolini ko contro Bencic

Nel match inaugurale è stata subito sconfitta Jasmine Paolini, apparsa non al meglio a Perth. L'azzurra ha ceduto 6-4, 6-3 contro Belinda Bencic, in un match durato poco meno di due ore.

