Us Open, il programma della quarta giornata: da Paolini a Bellucci-Alcaraz, i match di oggi

Ecco tutti gli azzurri in campo nel day 4 a New York

Mattia Bellucci - Fotogramma/IPA
Mattia Bellucci - Fotogramma/IPA
27 agosto 2025 | 08.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Quarta giornata di match agli Us Open 2025. Oggi, mercoledì 27 agosto, a New York tornano in campo gli italiani Luciano Darderi e Jasmine Paolini, che se la vedranno contro Elliot Spizzirri e Iva Jovic. Grande attesa per il match del secondo turno di Mattia Bellucci, impegnato contro il numero 2 del ranking Atp Carlos Alcaraz. Ecco tutti i match degli azzurri e dove vederli in tv e streaming.

Us Open, gli italiani in campo oggi 27 agosto

Ecco il programma di oggi, mercoledì 27 agosto, agli Us Open:

Aathur Ashe, dalle 17:30

SRB N. Djokovic [7] vs USA Z. Svajda

USA J. Pegula [4] vs A. Blinkova

Aathur Ashe, dall'1

ITA M. Bellucci vs ESP C. Alcaraz [2]

A. Sabalenka [1] vs P. Kudermetova

Louis Armstrong, dalle 17

GBR E. Raducanu vs IND J. Tjen

RSA L. Harris vs USAT. Fritz [4]

Louis Armstrong, dall'1

USA I. Jovic vs ITA J. Paolini [7]

USA B. Shelton vs [6] ESP P. Carreno Busta

Grandstand, dalle 17

USA E. Navarro [10] vs USA C. McNally

BRA J. Fonseca vs CZE T. Machac [21]

USA F. Tiafoe [17] vs USA M. Damm

A. Potapova vs M. Andreeva [5]

Stadium 17, dalle 17

V. Azarenka vs A. Pavlyuchenkova

BEL R. Collignon vs NOR C. Ruud [12]

KAZ E. Rybakina [9] vs CZE T. Valentova

non prima delle 23

GER J. Struff vs DEN H. Rune [11]

Campo 5, dalle 17

CZE J. Lehecka [20] vs ARG T. Etcheverry

GBR C. Norrie vs ARG F. Comesana

BEL E. Mertens [19] vs NZL L. Sun

FRA E. Jacquemot vs CAN L. Fernandez [31]

Campo 7, dalle 19

ESP C. Bucsa vs PHI A. Eala

CZE J. Mensik [16] vs FRA U. Blanchet

USA M. Kessler [32] vs CZE M. Vondrousova

Campo 10, dalle 20

FRA A. Rinderknech vs ESP A. Davidovich Fokina [18]

L. Samsonova [17] vs AUS P. Hon

Campo 11, dalle 19

FRA B. Bonzi vs USA M. Giron

LAT J. Ostapenko [25] vs USA T. Townsend

AUS J. Thompson vs FRA A. Mannarino

Campo 12, dalle 17

USA B. Nakashima [30] vs SUI J. Kym

JPN M. Uchijima vs CZE B. Krejcikova

ITA L. Darderi [32] vs USA E. Spizzirri

USA A. Li vs SUI B. Bencic [16]

Us Open, dove vedere i match di oggi 27 agosto

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX.

