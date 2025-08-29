circle x black
Us Open, il programma della sesta giornata: da Darderi-Alcaraz a Paolini e Djokovic, i match di oggi

Ecco tutti gli italiani in campo nel day 6 a New York

Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
29 agosto 2025 | 11.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sesta giornata di match agli Us Open 2025. Oggi, venerdì 29 agosto, tornano in campo i big del ranking. Carlos Alcaraz, numero due al mondo, affronterà l'azzurro Luciano Darderi, mentre Novak Djokovic se la vedrà contro Cameron Norrie. Occhi puntati inoltre su Jasmine Paolini, che sfiderà sul Grandstand la ceca Vondrousova. Giocherà oggi anche la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka. Ecco il programma completo dei match di oggi a New York e dove vederli in tv e streaming.

Us Open, gli italiani in campo oggi 29 agosto

Ecco il programma completo di oggi agi Us Open:

Arthur Ashe, dalle 17:30

ITA L. Darderi [32] vs ESP C. Alcaraz [2]

USA J. Pegula [4] vs V. Azarenka

Arthur Ashe, dall'1

SER N. Djokovic [7] vs GBR C. Norrie

USA T. Townsend vs M. Andreeva [5]

Louis Armstrong, dalle 17

KAZ E. Rybakina [9] vs GBR E. Raducanu

USA B. Shelton [6] vs A. Mannarino

Louis Armstrong, dall'1

A. Sabalenka [1] vs CAN L. Fernandez [31]

SUI J. Kym vs USA T. Fritz [4]

Grandstand, dalle 17

CZE J. Lehecka [20] vs BEL R. Collignon

CZE M. Vondrousova vs ITA J. Paolini [7]

USA F. Tiafoe [17] vs GER J. Struff

USA E. Navarro [10] vs CZE B. Krejcikova

Campo 17, dalle 17

FRA B. Bonzi vs FRA A. Rinderknech

BEL E. Mertens [19] vs ESP C. Bucsa

AUS P. Hon vs USA A. Li

FRA U. Blanchet vs CZE T. Machac [21]

Us Open, dove vedere i match di oggi 29 agosto

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Leggi anche
