Us Open, oggi il sorteggio: orario, dove vederlo e possibile percorso di Sinner

Nel pomeriggio verrà definito il tabellone del torneo americano, ultimo Slam della stagione

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
21 agosto 2025 | 07.47
Redazione Adnkronos
Tutto pronto per gli Us Open 2025. Oggi, giovedì 21 agosto, verrà definito con il sorteggio il tabellone del singolare maschile dell'ultimo Slam della stagione. Grande attesa per gli azzurri e in particolare per il numero uno del ranking Atp Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo il ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati. Ecco orario del sorteggio, dove vederlo in tv e streaming e possibile percorso del fuoriclasse azzurro a New York.

Us Open, orario del sorteggio e dove vederlo

Il sorteggio degli Us Open inizierà intorno alle 18 ora italiana e sarà visibile solo in streaming sul canale YouTube US Open, quello ufficiale dello Slam americano.

Us Open, il possibile percorso di Sinner

Sinner affronterà gli Us Open da campione in carica e dovrà dunque difendere il titolo, oltre alla prima posizione del ranking Atp. Ma quale sarà il suo percors? L'azzurro è il numero 1 del seeding, quindi non incontrerà teste di serie nei primi due turni. Ai sedicesimi potrebbe affrontare invece uno dei tennisti tra il 25 ed il 32 del seeding: Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Alex Michelsen, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima, Gabriel Diallo e l'altro azzurro Luciano Darderi, protagonista fin qui di un'ottima prima parte di stagione.

Agli ottavi, per Sinner possibile incrocio con una testa di serie dalla 13 alla 16. E dunque: Daniil Medvedev, Tommy Paul, Andrey Rublev e Jakub Mensik. Ai quarti, l'incrocio potrebbe essere con una testa di serie dalla 5 alla 8: occhio qui a Jack Draper, Ben Shelton, Novak Djokovic e Alex de Minaur. In semifinale, l'azzurro potrebbe vedersela con uno tra Zverev (3) e Fritz (4), mentre la sfida con Alcaraz è possibile solo in finale.

