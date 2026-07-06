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Mondiali, oggi Stati Uniti-Belgio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I padroni di casa affrontano i 'diavoli rossi' a Seattle

Weston McKennie - Ipa/Fotogramma
Weston McKennie - Ipa/Fotogramma
06 luglio 2026 | 08.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I padroni di casa degli Stati Uniti affrontano il Belgio ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, lunedì 6 luglio, e domani, martedì 7 luglio alle ore 2, la Nazionale americana affronterà i 'Diavoli rossi' - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale della rassegna iridata. L'attesa sfida si disputerà allo stadio di Seattle.

Stati Uniti-Belgio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Stati Uniti e Belgio è in programma la prossima notte alle 2 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Stati Uniti (5-3-2): Freese; A. Robinson, Ream, Richards, Freeman, Dest; McKennie, Adams, Tillman; Pulisic, Pepi. All: Pochettino.

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. All: Garcia.

Stati Uniti-Belgio, dove vederla in tv

Stati Uniti-Belgio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app di Dazn.

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