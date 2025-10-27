circle x black
Sinner, Vacherot lo esalta: "Sono suo fan, sapevo sarebbe diventato numero uno"

Il tennista monegasco ha parlato dell'azzurro, fresco trionfatore a Vienna

Jannik Sinner - Afp
27 ottobre 2025 | 17.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Valentin Vacherot 'incorona' Jannik Sinner. Il tennista monegasco, che ha trionfato a sorpresa nel Masters 1000 di Shanghai battendo il cugino Arthur Rinderknech in finale, ha parlato dell'azzurro, fresco vincitore dell'Atp di Vienna: "Io sono il più grande fan di Sinner. Lo vedevo allenarsi a Montecarlo e fin da quando aveva 17 anni sapevo che sarebbe diventato numero uno del mondo", ha detto Vacherot ospite a 'The Changeover Podcast'.

"A me piace guardare il tennis, ma mi piace anche guardare i ragazzi che conosco, con cui sono amico o che possono essere i miei idoli", ha spiegato Vacherot, che grazie al trionfo di Shanghai è diventato 40 del mondo, "non mentirò, non idolatro Fritz. Non è come una volta quando si tifava per Federer, Nadal o Djokovic".

"Adesso è più tra Sinner e Alcaraz. Io, da quando è arrivato nel tour, sono il più grande tifoso di Jannik: non sapevo quando, ma sapevo che a un certo punto sarebbe diventato numero uno", ha concluso Vacherot.

