Valentino Rossi leggendario, trionfo a Indianapolis 17 anni dopo lo storico duello con Hayden

Il fuoriclasse italiano trova un incredibile successo nella 8 ore di Indianapolis, insieme al belga Charles Weerts e al sudafricano Kelvin van der Linde

Valentino Rossi - Fotogramma/IPA
19 ottobre 2025 | 15.54
Redazione Adnkronos
Leggendario Valentino Rossi, stavolta non in sella ma al volante. Oggi, domenica 19 ottobre, 'Vale' ha vinto la 8 ore di Indianapolis insieme al belga Charles Weerts e al sudafricano Kelvin van der Linde, suoi compagni di equipaggio. Per l'italiano, la storia torna a ripetersi 17 anni dopo lo storico duello con Nicky Hayden in MotoGp. Il 14 settembre 2008 Rossi aveva trionfato con la sua Yamaha M1 nel Motomondiale, strappando in America un successo fondamentale per agguantare l'ottavo titolo iridato.

Valentino così impreziosisce la sua carriera con una giornata da incorniciare, al debutto nell’Intercontinental GT Challenge: "Siamo anche stati molto fortunati - ha detto dopo il trionfo - e vincere qui è speciale, dopo esserci riuscito in MotoGp".

