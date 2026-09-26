circle x black
Cerca nel sito
 

Vasseur: "Ci aspettavamo di più, il nostro obiettivo è vincere"

Il team principal della Ferrari parla dopo il deludente Gp di Baku

Fred Vasseur - Ipa/Fotogramma
Fred Vasseur - Ipa/Fotogramma
26 settembre 2026 | 16.56
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

"Sapevamo che qui sarebbe stato difficile per noi per via della potenza del motore e della velocità in rettilineo. Partivamo dal secondo posto, ci aspettavamo di più. Fin dall’inizio della gara perdevamo posizioni e poi alla fine anche se il passo era discreto eravamo sempre sulla difensiva. Nei prossimi due appuntamenti, la velocità in rettilineo avrà un peso diverso, per cui speriamo di fare meglio". Così il team principal Fred Vasseur, al microfono di Sky Sport al termine del Gp di Baku chiuso con il quarto posto di Charles Leclerc e il sesto di Lewis Hamilton. "Malesia potrebbe andare meglio, ma ora dobbiamo anche capire cosa avremmo potuto fare meglio in questo week end perché penso che avremmo potuto fare un week end migliore. Abbiamo fatto più punti della McLaren per il Mondiale costruttori, ma il nostro obiettivo è vincere le gare e lottare per il campionato", conclude Vasseur.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ferrari vasseur f1 gp baku
Vedi anche
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza