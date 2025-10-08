circle x black
Pallavolo, Nazionali da Mattarella. Velasco: "Se ci si abitua a vincere si perde, non chiamateci invincibili"

Il presidente della Repubblica ha ricevuto le due squadre azzurre, reduci dai trionfi mondiali

Julio Velasco - Ipa/Fotogramma
08 ottobre 2025 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Julio Velasco non si accontenta ma rilancia. Dopo la vittoria dei Mondiali di pallavolo maschile, la Nazionale italiana, insieme a quella femminile, reduce anch'essa dal trionfo iridato, è stata ricevuta oggi, mercoledì 8 ottobre, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrarne i successi. “Le motivazioni non vanno allenate, i grandi campioni le hanno anche dopo aver vinto. Abbiamo gli Europei che qualificano per le Olimpiadi e vogliamo vincere il prossimo Mondiale. Se ci si abitua alle vittorie? Se ci si abitua è la volta che si perde", ha detto Velasco prima di entrare al Quirinale.

"Gli avversari sognano di batterci, si allenano più di prima e si sa che ripetersi è sempre più difficile. Bisogna giocare meglio degli altri per vincere, ma è chiaro che quando c’è armonia é più facile”, ha aggiunto l'allenatore della Nazionale maschile, che sul come gestire la pressione ha spiegato: “non leggo niente e non ho social. Suggerisco alle ragazze di fare lo stesso, ma non mi danno retta. Quando leggo di ‘invincibili’ mi viene l’orticaria. Per questo scelgo di isolarmi".

