Dopo il pari in campionato contro il Torino, per l’Atalanta c’è la trasferta a Verona contro l’Hellas. Oggi, sabato 8 febbraio, la squadra di Gasperini affronta gli uomini di Zanetti al Bentegodi per non perdere di vista Inter e Napoli. I gialloblù, tredicesimi con 23 punti, hanno invece bisogno di punti pesanti in ottica salvezza.

Verona-Atalanta, orario e probabili formazioni

Novità in casa Atalanta, dove potrebbero debuttare dal primo minuto Posch e Maldini . Davanti, confermato Retegui. Dall’altra parte, Zanetti affiderà invece le chiavi dell’attacco a Mosquera e Sarr, supportati da Suslov. Ecco le probabili formazioni della sfida, con calcio d’inizio alle 15:

Verona (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. All. Zanetti.

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Maldini; Retegui. All. Gasperini.

Verona-Atalanta, dove vederla

La partita tra Verona e Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per gli abbonati a Sky con “Zona Dazn”, la gara sarà visibile anche sul canale 214 di Sky.