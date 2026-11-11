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Lindsey Vonn, nono intervento dopo la caduta olimpica: rimosse placche e viti

La campionessa americana ha aggiornato i tifosi attraverso Instagram, mostrando il materiale metallico tolto dalla gamba sinistra

Lindsey Vonn - Ipa/Fotogramma
Lindsey Vonn - Ipa/Fotogramma
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11 novembre 2026 | 17.39
Alberto Tomasi
LETTURA: 4 minuti

Lindsey Vonn torna a parlare delle sue condizioni di salute e lo fa dopo un nuovo, delicato passaggio in sala operatoria. La fuoriclasse statunitense si è sottoposta al nono intervento chirurgico dall'incidente che l'ha vista protagonista nella discesa libera dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, disputata lo scorso 8 febbraio. A raccontare come è andata è stata la stessa sciatrice, attraverso alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram.

La 42enne americana ha condiviso con i propri follower un'immagine del materiale rimosso durante l'operazione, mostrando placche e viti che erano state utilizzate per tenere stabilizzate le fratture alla gamba sinistra. Nel suo aggiornamento Vonn ha spiegato di essersi finalmente liberata di tutto il materiale che aveva nella gamba. Poi ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni: "L'intervento chirurgico è andato bene, presto vi darò un aggiornamento".

Questa nona operazione rappresenta un altro capitolo di un percorso di recupero particolarmente complicato. Oltre alla rimozione dei dispositivi metallici utilizzati per la stabilizzazione delle fratture, i medici hanno potuto procedere anche con la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Un'operazione che non era stato possibile effettuare in precedenza, dal momento che le condizioni dell'osso non consentivano ancora di intervenire.

Il problema al crociato, infatti, si era aggiunto al quadro già complesso dopo la rottura rimediata durante la tappa di Coppa del Mondo a Crans-Montana, pochi giorni prima dell'appuntamento olimpico. La successiva caduta nella discesa libera aveva ulteriormente aggravato la situazione, dando inizio a una lunga serie di interventi e a una riabilitazione tutt'altro che semplice.

Resta ora da capire quali saranno i tempi necessari per tornare sugli sci e, soprattutto, se Lindsey Vonn riuscirà a ripresentarsi al cancelletto di partenza nel corso della stagione. Il suo nome compare nella squadra statunitense di Coppa del Mondo per l'annata iniziata a fine ottobre con il gigante di Sölden, ma al momento non ci sono certezze sulla data di un eventuale rientro.

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