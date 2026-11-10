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Nono intervento chirurgico per Lindsey Vonn: "Sono nervosa ed entusiasta"

La campionessa dello sci: "Ho aspettato nove mesi che il mio osso potesse guarire e potessimo riparare il legamento crociato anteriore"

Lindsey Vonn - Ipa
Lindsey Vonn - Ipa
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10 novembre 2026 | 12.34
Emanuele Rizzi
LETTURA: 4 minuti

"Questo giorno era in arrivo sul mio calendario da un po' di tempo... e finalmente è arrivato il momento. Sono nervosa e ansiosa a riguardo...ma allo stesso tempo entusiasta di potermelo lasciare alle spalle. Questa sarà la mia 9a operazione chirurgica e sto pregando che sia l'ultima. Ci sono ancora cose che potrebbero cambiare durante l'intervento, quindi dobbiamo aspettare e vedere come andrà, ma vi terrò aggiornati sui miei progressi quando sarò fuori dalla chirurgia e in fase di recupero. Sono in ottime mani e sono grata per l'aiuto dei miei medici, fisioterapisti, infermieri e personale medico". Lo ha annunciato la superstar dello sci alpino Lindsey Vonn, 42 anni, annunciando su Instagram un nuovo intervento chirurgico.

La campionessa americana l'8 febbraio scorso nella discesa libera dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 si era gravemente infortunata. A seguito della frattura scomposta della tibia sinistra, Lindsey è stata operata più volte. Vonn, che ha vinto quattro Coppe del mondo assolute, ha annunciato di voler tornare a sciare, anche in Coppa ma ora serviranno tra i 6 e i 9 mesi di recupero.

"Stiamo rimuovendo tutte le placche e le viti, quindi praticamente tutto il materiale dell'impianto, così possiamo inserire un nuovo legamento crociato anteriore, perché a causa di tutte le placche non ho ancora un legamento crociato anteriore. Ho aspettato nove mesi che il mio osso potesse guarire e potessimo riparare il legamento crociato anteriore", ha aggiunto la campionessa nel video per poi ringraziare "ancora per tutto il sostegno in questi ultimi 9 mesi. Ha veramente significato tutto per me ricevere tanto amore e incoraggiamento. Come ha detto mia madre, "Oggi è un altro grande giorno!”... Spero che abbia ragione".

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